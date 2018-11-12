ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:05 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسي
أغلق مجلس إدارة نادى الزمالك، ملف رحيل اللاعبين لنهاية الموسم واستقر على استمرار المقيدين بالقائمة كافة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، الذي سيشهد إضافة عناصر جديدة دون رحيل أحد.

ويحق للقلعة البيضاء التعاقد مع 5 لاعبين جدد فى ميركاتو الشتاء بعدما قرر اتحاد الكرة رفع قائمة الفرق لـ30 لاعبا بدلا من 25 لاعبا ويرى مسئولو الزمالك ضرورة استمرار القائمة الحالية بالكامل مع تدعيم بعض المراكز بعناصر مميزة دون المساس باللاعبين الحاليين.

يأتي هذا بسبب بطولة الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث يستهل الأبيض مشواره فى النسخة الجديدة من دور الـ32 بمواجهة الفائز من القطن التشادى وجوميدو بطل توجو وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وأرسل الزمالك القائمة الأفريقية بالفعل للاتحاد الأفريقى "الكاف" وتمسك بقيد لاعبيه حتى من يرفض جروس الدفع به فى المباريات المحلية، لتجنب الوقوع فى أزمة عددية بالقائمة مثلما حدث سابقا.
loading...

ترشيحاتنا

اختفاء عروس قبل زفافها بالدقهلية فى ظروف غامضة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

حكم جدولة مال الزكاة وإخراجها على دفعات بعد مرور عام عليها

رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية

الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

الصحف السعودية: القاهرة تدرج الجماعة الإسلامية ضمن الكيانات الإرهابية .. ومصر والبحرين تؤكدان على الشروط الـ13 لإنهاء المقاطعة العربية لقطر .. وميليشيات الحوثي تلفظ أنفاسها الأخيرة

مستشفى حكومي تخصصي تجري عمليات الولادة القيصرية مجانا تعرف على مواعيدها

تفاصيل الحادث الأمني الإسرائيلي الذي أفشلته المقاومة الفلسطينية

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

رونالدو يخشى على هيجواين من العقوبات الإضافية

المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟