الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

أغلق مجلس إدارة نادى الزمالك، ملف رحيل اللاعبين لنهاية الموسم واستقر على استمرار المقيدين بالقائمة كافة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، الذي سيشهد إضافة عناصر جديدة دون رحيل أحد.





ويحق للقلعة البيضاء التعاقد مع 5 لاعبين جدد فى ميركاتو الشتاء بعدما قرر اتحاد الكرة رفع قائمة الفرق لـ30 لاعبا بدلا من 25 لاعبا ويرى مسئولو الزمالك ضرورة استمرار القائمة الحالية بالكامل مع تدعيم بعض المراكز بعناصر مميزة دون المساس باللاعبين الحاليين.





يأتي هذا بسبب بطولة الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث يستهل الأبيض مشواره فى النسخة الجديدة من دور الـ32 بمواجهة الفائز من القطن التشادى وجوميدو بطل توجو وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.



