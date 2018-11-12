دراسة نرويجية: طوال القامة بحاجة إلى تناول المزيد من الطعام

ذكرت دراسة طبية نرويجية أن التغيرات فى عادات الأكل فضلا عن تمتع الكثيرين بزيادة فى الطول والوزن فى المستقبل القريب ستدفع الكثيرين منهم إلى تناول المزيد من الطعام.



وأشارت الدراسة إلى إمكانية ارتفاع عدد سكان العالم عند حوالى 9 مليارات نسمة فى بضع سنوات، مقارنة بما يزيد قليلا على 7.6 مليار الآن.



وقال جبران فيتا الباحث فى جامعة العلوم والتكنولوجيا فى النرويج "سيكون من الأصعب إطعام 9 مليارات شخص فى عام 2050، مما سيكون عليه الحال اليوم ".



وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل التغيرات التى طرأت على سكان 186 دولة بين عامى 1975 – 2014، حيث تم دراسة تأثير ظاهرتين، إحداهما هو أن الأشخاص فى المتوسط أصبحوا أكثر طولا وأثقل وزنا..والظاهرة الثانية هى أن متوسط عدد السكان يتقدم فى العمر.

