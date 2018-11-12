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محافظات

منح الترخيص لـ 12 منشأة طبية جديدة في الدقهلية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على منح الترخيص لـ 12 منشأة طبية خاصة جديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من المعاينات الخاصة لهذه المنشآت والتأكد من تطبيق القانون عليها، مضيفًا أن العيادات والمراكز الطبية التى تمت الموافقة عليها تعمل في تخصصات "القلب والأوعية الدموية، النساء والولادة، الأمراض النفسية والعصبية، جراحة العظام" وذلك بمراكز ومدن المنصورة، شربين، أجا، وطلخا.

وطالب شاروبيم بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، لافتًا إلى أنه لا يدخر جهدا بالتعاون مع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة في توفير خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين.
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