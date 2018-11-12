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محافظات

جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، نطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، حيث تابع خلال جولته أعمال لجنة تحصيل رسوم معاينة لتقنين الأراضي وضع اليد التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

والتقى غنيم بالمواطنين المتقدمين لسداد رسوم المعاينة، مشيدا بدورهم الكبير في تحويل أراضي منطقة سهل الطينة إلى واحدة من أجود الأراضي التي تنتج أفضل المحاصيل الزراعية ونجاحهم فى معالجة الأرض.

ونوه بأن المحافظة مستمرة فى دعمها لتطوير الإنتاج الزراعى والذى سجل طفرة كبيرة فى محصول الأرز والقمح بالإضافة إلى بنجر السكر وهناك خطة يجرى تنفيذها من خلال مديرية الزراعة للنهوض بمنظومة الزراعة فى جميع المناطق التابعة للمحافظة.

وأشاد الدكتور غنيم بالموقع الجغرافى الفريد الذي تتميز به المنطقة، مما منح الفرصة لتعدد الأنشطة مابين الصناعى والزراعى واللوجستى والإنتاج الحيواني.

كما قام نائب محافظ بورسعيد بزيارة عدد من المدارس بالمنطقة، لمتابعة سير العملية الدراسية بها واثنى على انتظام الطلاب والمعلمين في الحضور الى المدرسة.

وتم المرور على الوحدة الصحية بالمنطقة للاطمئنان على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بها، ووجه بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال من أجل افتتاحها لتقديم خدماتها للمواطنين.
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد بمنطقة سهل الطينة.. صور
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