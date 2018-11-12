ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في يومه العالمي.. تعرفي على أعراض إصابة طفلك بالالتهاب الرئوي وطرق وقايته

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
لمياء الياسين
أسباب صادمة لإصابة طفلك بالإلتهاب الرئوى
أعراض أنتبهى لها مؤشر لإصابة طفلك بإلتهاب رئوى
لقاحات ضرورية تقلل فرص الإصابة بالمرض

الالتهاب الرئوى من الأمراض المزعجة التى تصيب الكثيرين مع تقلبات الجو فى الشتاء فى اليوم العالمى للالتهاب الرئوى إليك أهم الأسباب و الأعراض وفترة العلاج التى يمكن أن يتلاقها الطفل ومتى يستدعى الأمر التوجه فورا إلى المستشفى .

تعد وفقا لإخصائى طب الأطفال الدكتور نبيل فوزى تعد أحد أبرز أسباب الإصابة بالمرض هى التهابات الرئة المتكررة وإهمال لم يتم علاجها بشكل صحيح أو إصابة الطفل بفتق رئوي غير مكتشف أو التهاب القصيبات أو الأمراض الوراثية النادرة التي تمس بقدرة الجسم على محاربة الالتهابات.

أعراض تتطلب التوجه إلى المستشفى فورا

ووفقا للدكتور نبيل فوزى أخصائى طب الأطفال يعد الألتهاب الرئوى عدوى ميكروبية من البكتيريا أو الفطريات تظهر أعراضه خلال يومين إلى ثلاثة أيام من الإصابة إليك أشهر علامات وأعراض الالتهاب الرئوي أبرزها بضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وصفير في الصدر وشعور الطفل بصداع وفقدان الشهية ..

على الجانب الآخر قد يكون هناك ضرورة لبقاء الأطفال فى المستشفى فى حالة الإصابة بهذه الأعراض ارتفاع شديد في حرارة الطفل أو حدوث تشنجات عصبية أو تقيؤ مستمر.
 
وعن الفترة التى يستغرقها الطفل للإصابة بالمرض هى ست أسابيع كحد أقصى أو قد يتماثل الطفل إلى الشفاء سريعا خلال سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما وذلك يعتمد على نوع الميكروب المسبب للالتهاب.

فحوصات ولقاحات ضرورية

ووفقا لموقع هناك مجموعة فحوصات يحتاجها الطبيب لتشخيص المرض مثل تحليل الدم والأشعة السينية وزراعة المخاط لتحديد نوع الالتهاب ونوع الميكروب المسبب له لتحديد نوع المضاد الحيوي عن طريق أقراص يتناولها الطفل أو شرب اذا كان الطفل غير قادر على ابتلاع الأقراص و يحتاج الطفل لأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم وتناول السوائل الدافئ بكثرة إذا كان من الممكن أن يتلاقى علاجه فى البيت.

أشار أخصائى طب الأطفال أن هناك العديد من اللقاحات التى تقلل فرص الإصابة بالمراض وأعراضه المزعجة مثل لقاح الإنفلونزا وتناول المضادات الحيوية الوقائية للأطفال الذين تعرضوا لأشخاص مصابين بالالتهاب الرئوي.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ12

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانتظام الملاحة بالميناء البحري..صور

كريم عبدالعزيز ومحمد سامي يتعاقدان مع السبكي على الفارس

مصرع سيدة اغتصبها زوجها وأصدقاؤه

طريقة جديدة وسهلة لتقديم الفشار لطفلك

انتحار ممرضة داخل مركز طبي بسوهاج

السياح الروس يوجهون ضربة جديدة لتركيا بسبب مصر

هزة أرضية يشعر بها سكان التجمع .. صور

برلماني يرفض مشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم لبس الرجال للياقوت والألماس.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

علي جمعة يكشف عن 18 فضلا خص الله تعالى بها الأمة المحمدية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟