في يومه العالمي.. تعرفي على أعراض إصابة طفلك بالالتهاب الرئوي وطرق وقايته

أسباب صادمة لإصابة طفلك بالإلتهاب الرئوى

أعراض أنتبهى لها مؤشر لإصابة طفلك بإلتهاب رئوى

لقاحات ضرورية تقلل فرص الإصابة بالمرض



أعراض تتطلب التوجه إلى المستشفى فورا



على الجانب الآخر قد يكون هناك ضرورة لبقاء الأطفال فى المستشفى فى حالة الإصابة بهذه الأعراض ارتفاع شديد في حرارة الطفل أو حدوث تشنجات عصبية أو تقيؤ مستمر.



وعن الفترة التى يستغرقها الطفل للإصابة بالمرض هى ست أسابيع كحد أقصى أو قد يتماثل الطفل إلى الشفاء سريعا خلال سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما وذلك يعتمد على نوع الميكروب المسبب للالتهاب.



فحوصات ولقاحات ضرورية



ووفقا لموقع هناك مجموعة فحوصات يحتاجها الطبيب لتشخيص المرض مثل تحليل الدم والأشعة السينية وزراعة المخاط لتحديد نوع الالتهاب ونوع الميكروب المسبب له لتحديد نوع المضاد الحيوي عن طريق أقراص يتناولها الطفل أو شرب اذا كان الطفل غير قادر على ابتلاع الأقراص و يحتاج الطفل لأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم وتناول السوائل الدافئ بكثرة إذا كان من الممكن أن يتلاقى علاجه فى البيت.



أشار أخصائى طب الأطفال أن هناك العديد من اللقاحات التى تقلل فرص الإصابة بالمراض وأعراضه المزعجة مثل لقاح الإنفلونزا وتناول المضادات الحيوية الوقائية للأطفال الذين تعرضوا لأشخاص مصابين بالالتهاب الرئوي.

الالتهاب الرئوى من الأمراض المزعجة التى تصيب الكثيرين مع تقلبات الجو فى الشتاء فى اليوم العالمى للالتهاب الرئوى إليك أهم الأسباب و الأعراض وفترة العلاج التى يمكن أن يتلاقها الطفل ومتى يستدعى الأمر التوجه فورا إلى المستشفى .تعد وفقا لإخصائى طب الأطفال الدكتور نبيل فوزى تعد أحد أبرز أسباب الإصابة بالمرض هى التهابات الرئة المتكررة وإهمال لم يتم علاجها بشكل صحيح أو إصابة الطفل بفتق رئوي غير مكتشف أو التهاب القصيبات أو الأمراض الوراثية النادرة التي تمس بقدرة الجسم على محاربة الالتهابات.ووفقا للدكتور نبيل فوزى أخصائى طب الأطفال يعد الألتهاب الرئوى عدوى ميكروبية من البكتيريا أو الفطريات تظهر أعراضه خلال يومين إلى ثلاثة أيام من الإصابة إليك أشهر علامات وأعراض الالتهاب الرئوي أبرزها بضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وصفير في الصدر وشعور الطفل بصداع وفقدان الشهية ..