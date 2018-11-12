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أخبار العالم

مصرع وإصابة 19 شخصا إثر سقوط حافلة من مرتفع في بيرو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية في بيرو اليوم /الاثنين/ مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح في بيرو إثر انحراف حافلة تقل فريقا لكرة القدم من طريق على مرتفع وسقوطها وسط الغابات.

وقالت الوزارة - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - "إن الضحايا هم سائق الحافلة و6 لاعبين، وأن الحافلة كانت تقل 35 راكبا، ووقع الحادث قرب مدينة تشاتشابوياس شمالي البلاد".

من جانبه، أشار مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمي خورخي لاتوري إلى وقوع حوادث كثيرة في هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق.


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