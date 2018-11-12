ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 طرب حشيش أثناء ترويجها بتوك توك فى البحيرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
صورة أرشيفية - طرب
صورة أرشيفية - طرب حشيش
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ( منطقة غرب الدلتا ) بالبحيرة من القبض على تاجر مخدرات بحوزته  4 طرب لمخدر الحشيش أثناء ترويحها بحوش عيسى مستخدما توك توك بدون لوحات لتوزيعها على عملائه بدائرة المركز. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ( منطقة غرب الدلتا ) بالبحيرة يتضمن ما ورد من معلومات لضباط الإدارة عن قيام المدعو أحمد  ع  ع31 سنة عاطل ومقيم قرية محرز بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة.  

 وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم المذكور مأمورية من ضباط الإدارة بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى بدائرة المركز وبحوزته ( 4 ) طرب لمخدر الحشيش ، مبلغ 80 جنيهًا ، هاتف محمول ، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية توك توك". 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للترويج، وتحرر المحضر  اللازم  وجار العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.  
loading...

ترشيحاتنا

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر في قطاع غزة

مصرع سائحة ألمانية عند نهاية العالم

هزة أرضية يشعر بها سكان التجمع .. صور

مستشفى حكومي تخصصي تجري عمليات الولادة القيصرية مجانا تعرف على مواعيدها

ضع معلقة من هذا الخليط تحت لسانك وشاهد ما يحدث

التخطيط: 2 مليار و48 مليون قيمة الاستثمارات الحكومية للوادي الجديد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانتظام الملاحة بالميناء البحري..صور

برلماني يرفض مشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

حسين ياسر المحمدي يكشف أسباب فشل الأهلي في التتويج باللقب الأفريقي

السياح الروس يوجهون ضربة جديدة لتركيا بسبب مصر

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي

الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟