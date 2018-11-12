ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 طرب حشيش أثناء ترويجها بتوك توك فى البحيرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ( منطقة غرب الدلتا ) بالبحيرة من القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش أثناء ترويحها بحوش عيسى مستخدما توك توك بدون لوحات لتوزيعها على عملائه بدائرة المركز.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ( منطقة غرب الدلتا ) بالبحيرة يتضمن ما ورد من معلومات لضباط الإدارة عن قيام المدعو أحمد ع ع31 سنة عاطل ومقيم قرية محرز بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة.





وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم المذكور مأمورية من ضباط الإدارة بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى بدائرة المركز وبحوزته ( 4 ) طرب لمخدر الحشيش ، مبلغ 80 جنيهًا ، هاتف محمول ، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية توك توك".



