ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بسبب لعب العيال.. عامل يصيب صيادا في مشاجرة بالبحيرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تسببت خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمدينة إدكو، فى نشوب مشاجرة بين طرفين قام على أثرها عامل بالتعدى بسلاح أبيض "قطر" على صياد وإصابته بجروح قطعية بالرأس والرقبة والساعد الأيسر، وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوصول مجدى إ م 40 سنة صياد ومقيم بمدينة إدكو مصاب "بجروح قطعية بالرأس والرقبة والساعد الأيسر "-ولا يمكن استجوابه وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

وبسؤال زوجته رضا م ط 29 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية اتهمت المدعو أحمد  ح  م21 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدى على زوجها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابات لخلافات بينهما بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي

تفاصيل الحادث الأمني الإسرائيلي الذي أفشلته المقاومة الفلسطينية

اختفاء عروس قبل زفافها بالدقهلية فى ظروف غامضة

كريم عبدالعزيز ومحمد سامي يتعاقدان مع السبكي على الفارس

تفاصيل اجتماع خارجية النواب مع وزيرة الهجرة بشأن رعاية المصريين بالخارج

خطوات للحفاظ على نظافة اللسان لتجنب الرائحة الكريهة للفم

مصرع وإصابة 19 شخصا إثر سقوط حافلة من مرتفع في بيرو

المحمدي: حب جماهير الأهلي سبب رحيلي عن الفريق

المحمدي: لا فرق بين الأهلي والزمالك

المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو

ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية في تدريبات شاقة .. فيديو

برلماني يرفض مشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟