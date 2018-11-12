بسبب لعب العيال.. عامل يصيب صيادا في مشاجرة بالبحيرة

تسببت خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمدينة إدكو، فى نشوب مشاجرة بين طرفين قام على أثرها عامل بالتعدى بسلاح أبيض "قطر" على صياد وإصابته بجروح قطعية بالرأس والرقبة والساعد الأيسر، وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوصول مجدى إ م 40 سنة صياد ومقيم بمدينة إدكو مصاب "بجروح قطعية بالرأس والرقبة والساعد الأيسر "-ولا يمكن استجوابه وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.



وبسؤال زوجته رضا م ط 29 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية اتهمت المدعو أحمد ح م21 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدى على زوجها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابات لخلافات بينهما بسبب الجيرة ولهو الأطفال.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامة.