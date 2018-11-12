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برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بإعفاء المجندين من رسوم المواصلات العامة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:43 ص
النائبة سحر عتمان
النائبة سحر عتمان
معتز الخصوصى
أعلنت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عن تقدمها بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإعفاء أبناء مصر من المجندين الذين يؤدون شرف الخدمة العسكرية من رسوم المواصلات العامة بجميع أنواعها.

وقالت "عتمان" في طلبها: "إن من يقدمون أرواحهم فداء للوطن، يستحقون منا الكثير والكثير من أوجه الرعاية والاهتمام، منها على سبيل المثال لا الحصر إعفائهم من رسوم استعمال المواصلات العامة بموجب بطاقة التجنيد على أن ينتهى هذا الإعفاء بعد انتهاء فترة تجنيده".

وأضافت: "أن حادث سقوط مجند من قطار العياط على خلفية هروبه من المحصل، لعدم امتلاكه ثمن التذكرة ما أدى إلى مصرعه، حادث مؤلم لنا جميًعا، وفي الوقت ذاته يدفعنا إلى تقديم تسهيلات جديدة لهم، تقديرًا لدورهم وما يقدمونه من خدمات للوطن خلال فترة الخدمة العسكرية".

وتابعت أن حادث وفاة مجند خلال هروبه من المحصل، لن يكون الأول ولن يكون الأخير، إذا لم نتحرك ونتخذ قرارات فورية، فهؤلاء المجندين نواة الأمن في مصر، وبدونهم لما عشنا في استقرار".
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