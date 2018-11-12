رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن توصيات منتدى شباب العالم الذي انعقد بشرم الشيخ خلال الأيام الماضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها توصية إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى للعام ٢٠١٩.



ويبحث الاجتماع انطلاق ملتقى الشباب العربى الأفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التى تواجه الشباب بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية.



ويبحث الاجتماع إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ، ومراجعة مختلفة الترتيبات بالتنسيق مع المحافظة لاقامة هذا الحدث المهم، وكذا تكليف وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات والتنسيق لاعتماد إعلان شرم الشيخ للتكامل العربى الأفريقى الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر.



ويناقش الاجتماع ايضا اتخاذ الاجراءات الخاصة بتبنى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية حق أساسى من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين فى المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادى والمعنوى لضحايا الإرهاب فى العالم .



كما تضمنت التوصيات والتكليفات ايضًا قيام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالعمل على إنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، والتنسيق مع إدارة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليميًا ودوليًا لتوعية الرأى العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائى ووضعها على أجندة المجتمع الدولى.

