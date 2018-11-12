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شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض الإعلامي رامي رضوان، لقطات مصورة لأمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد بدبي، تسببت في اختفاء برج خليفة والمباني المحيطة به.

وأعرب الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الاثنين، عن مواساته لأهالي دولة الإمارات متمنيًا عدم حدوث أي أضرار ناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة.

وناشد المسئولين في مصر بالاستعداد لاستقبال تقلبات الأحوال الجوية.
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