شاهد.. فيلم وثائقي يرصد قصة كفاح رجل الصناعة محمد أبو العينين





ولأبو العينين إسهامات كثيرة فى مجال المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال مؤسسة أبو العينين الاجتماعية وشبكة قنوات صدى البلد.





عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، فيلما وثائقيا يرصد قصة كفاح رجل الصناعة محمد أبو العينين.بدأ رجل الأعمال محمد أبو العينين امبراطوريته الصناعية "سيراميكا كليوباترا"، في سبعينيات القرن الماضي، وانطلق بمصنع صغير واستمر في الكفاح إلى أن أصبح مصنعه الصغير واحدا من أكبر 5 شركات عالمية في تصنيع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.تجربة محمد أبو العينين فى عالم المال والأعمال، تعد بمثابة نموذج ملهم لرواد الأعمال فى مقتبل مشوارهم المهنى، لما يجب أن تكون الأحلام وكيف تتحول إلى واقع بالسعى الدءوب والإصرار على تحويل الفكرة إلى مشروع ناجح وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة وعقد الشراكات مع من يسبقوننا خبرة وتقدما.ونال أبو العينين ومشروعاته على مدار الـ 35 عاما الماضية العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها: جائزة التميز لمجموعة كليوباترا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 1997، وجائزة منظمة الإنبكس العالمية للإبداع والابتكار عام 1998، وجائزة السلم الذهبى لأكثر الشركات تميزًا فى مجال الإبداع والابتكار من إيطاليا عام 1996، وجائزة أكبر مصدر لليابان من مجلس الأعمال المصرى اليابانى فى طوكيو عام 2005، كما تم تكريمه كأفضل برلمانى فى دول جنوب المتوسط فى نوفمبر 2008 بإمارة موناكو من قبل الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بحضور أمير موناكو ألبرت الثاني.