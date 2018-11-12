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منوعات

48 ألف مشارك من 109 جنسيات في بيروت ماراثون

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
ماراثون
ماراثون
أ ش أ
نظمت جمعية "بيروت ماراثون" النسخة 16 من حدثها السنوي، والذي بلغ عدد المشاركين فيه هذا العام 48 ألفا من 109 جنسيات مختلفة.

وأكدت الجمعية أن هذا الحدث الرياضي يكتسب ضرورة وبعدا مهما، لما يشكله من ترسيخ لمفهوم السلم الأهلي وإتاحة الفرصة أمام اللبنانيين للتلاقي، فضلا عن كونه يعبر عن الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان.

وأضافت الجمعية أن عددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية شاركوا في السباق، فضلا عن عدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين بالشأن الرياضي.

وفاز في سباق الماراثون فئة الرجال عن مسافة 42 كلم المغربي محمد رضا العربي، وفي فئة السيدات الأثيوبية ميدين أرمينو، وفي بطولة العالم العسكرية الخمسين للماراثون فاز عن الرجال المغربي محمد رضا العربي، وعن السيدات البولندية أولها أوشال، وفي فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فاز عن الرجال اللبناني أحمد الغول، وعن السيدات السلوفينية آنا أوروزاو.
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