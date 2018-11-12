تعليم سيناء: الالتزام بخطة تدريس المناهج وإعادة توزيع هيئة التدريس

عقدت قيادات مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،اجتماعا بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية،لبحث وضع آلية جديدة لاعادة توزيع المدرسين بين المدارس في كل إدارة تعليمية بما يحقق سد العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس، حيث تم عقد اجتماعً موسعً لمتابعة تسجيل تدريبات الفصول الأولى، والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الراسية ، وخصوصًا مرحلة رياض الأطفال.



كما بحثت المديرية برئاسة المهندسة ليلى مرتجى، آلية لاعادة توزيع هيئة التدريس علي المدارس، وتوصل إلى عدد من التوصيات للمتابعة الدقيقة لمسئولي الإحصاء بالمدارس، وعدم تأخير الإحصاء الاستقراري في الفصول والتلاميذ والعاملين.



كما تم التنبيه على كل مدراء القطاعات الحاضرين عقد اجتماع مع مديري المدارس، ومسئولي الإحصاء بالمدارس للوصول الي البيانات التي تحدد اماكن العجز والاحتياج الي مدرسين في تخصصات مختلفة.