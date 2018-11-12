مذكرة تعاون بين جامعة بنى سويف ومركز لندن في مجال البحث العلمي.. صور

أعلن الدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع مركز لندن للبحوث والاستشارات، بهدف تشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين.



وأناب الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عميد كلية الإعلام، في التوقيع، الذي حضره عن مركز لندن، المدير العام الدكتور محمد عبد العزيز.



وأوضح عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار مشروعات وبرامج المسئولية الاجتماعية لكل من جامعة بني سويف متمثلة في كلية الإعلام، ومركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية، والذى يسعى إلى الأخذ بيد الكوادر المنتجة والمبدعة الفعالة، وتدريبها على أحدث البرامج التطويرية التي تسهم في بناء المجتمع وفق أولويات منظمة وخطط استراتيجية معدة إعدادا مميزا معتمدة على معايير ومقاييس عالمية تتوافق مع متطلبات العصر في مجالاته المختلفة، لتأهيل خبراء متخصصين قادرين على قيادة أنفسهم قيادة حضارية تساهم في خدمة الفرد لنفسه ومجتمعه والعالم.



وأضاف، "نسعى من خلال الاتفاقية إلى دعم الإعلام والمعلوماتية عبر التعاون في تقديم ندوات ومؤتمرات وورشات تدريبية في هذا المجال".



من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير عام مركز لندن، "نشكر التفاعل العلمي الكبير الذي وجدناه من جامعة بنى سويف، وأتت هذه الاتفاقية في إطار سعي المركز لتوسيع رقعة آفاق التعاون مع المؤسسات العلمية والجامعات الرائدة لتبادل الخبرات، وفقا لتوجهات رئيس المركز الدكتور ناصر الفضلي.



ولفت عبدالعزيز إلى أن الاتفاقية ولدت بعد مباحثات عديدة على أعلى مستوى، ووفقا لاستراتيجية المركز لتطوير ونشر البحث العلمي في العالم العربي واستثمار أفضل مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع للباحثين والأكاديميين من كل الدول التي تشهد تحديات مماثلة.