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فن

إليسا تكشف عن هدايا givenchy لها في دبي.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن الهدايا التي تلقتها من ماركة Givenchy، والتي دعتها لحضور حفل عشاء في إمارة دبي الإماراتية.

ونشرت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لبرنس حريمي مكتوب عليه اسمها، وعلقت عليه قائلة: "هذا وقتي لكي أدلل نفسي".

جدير بالذكر، أن إليسا طرحت ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" الذي حقق نجاحات ونسب مشاهدة عالية بموقع يوتيوب تجاوزت الـ150 مليون مشاهدة.
إليسا تكشف عن هدايا givenchy لها في دبي.. صور
إليسا تكشف عن هدايا givenchy لها في دبي.. صور
إليسا تكشف عن هدايا givenchy لها في دبي.. صور
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