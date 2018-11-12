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مبادرة لدعم جامعة مطروح المستقلة تجمع مليون جنيه خلال ساعة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
سليمان فضل العميرى،
سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح
فريدة محمد

أعلن سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، خلال حفل تخرج آخر دفعة لطلاب كليات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، عقب إنشاء جامعة مطروح المستقلة، بالتبرع لصالح الجامعة الوليدة لدعمها وتوفير احتياجاتها معلنًا عن التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه.
وطالب الحضور من رجال الأعمال من أبناء مطروح بالتبرع، فتسابقوا فى التبرعات التى بلغت حوالى 500 ألف جنيه، وأعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن استكماله للمبلغ ليصل إلى مليون جنيه.

وأوضح "العميري" في تصريح صحفي له، أن مبادرته لإنشاء صندوق لدعم جامعة مطروح، تأتي من أجل دعمها للقيام بدورها التعليمى والتنموي، مشيرا إلى أن جمع مليون جينه في أول ساعة يعتبر بداية قوية لصندوق دعم الجامعة، الذي سيساهم فى رفع مستوى التعليم والثقافة ودعم التنمية بالمحافظة، وكذلك رفع المستوى التعليمى والازدهار داخل المحافظة ورفع مستوى التنمية.

وأضاف "نائب مطروح"، أن دعم جامعة مطروح وأجب على رجال أعمال المحافظة من أحل تعليم أفضل لأبناء المحافظة الحدودية، مشيرا إلى أن إنشاء جامعة مطروح كان حلم كبير لكل طلاب البادية لتجنب الذهاب إلى المحافظات الأخرى، كما أن دعم الجامعة الوليدة يصب في مصلحة أهالينا من المحافظة.

وحضر الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وشهد الحفل طابور عرض للطلاب الخريجين من الكليات المختلفة من بينها التربية، والطب البيطري، والسياحة والفنادق، والزراعة الصحراوية، والتمريض ورياض الأطفال.
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