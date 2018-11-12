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أخبار العالم

بفضل يوم العزاب.. شركة صينية تحقق مبيعات قياسية قدرها 30 مليار دولار

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
حسن محرم
حققت شركة "علي بابا" الصينية مبيعات بقيمة 30,8 مليار دولار خلال 24 ساعة، في "يوم العزاب".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن الشركة حققت رقما قياسيا أمس، بمبيعات قدرها 30,8 مليار دولار، لتتخطى بذلك مبيعات العام الماضي التي وصلت إلى 24 مليار دولار.

وكانت الشركة قد قدمت خصومات على السلع التي عرضتها أمس بمناسبة يوم العزاب السنوي.

وتعد شركة "علي بابا" واحدة من الشركات الرائدة في البيع الإلكتروني.

ووفقا للوكالة، فإن هذه المبيعات أزالت التوقعات السلبية عن الاقتصاد الصيني الذي يعرف بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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