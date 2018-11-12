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أخبار العالم

نتنياهو يدافع عن تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمه
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار السماح لقطر بتحويل ملايين الدولارات إلى غزة. وتعرضت هذه الخطوة، التي تهدف إلى استعادة السلام بعد أشهر من الاضطرابات في الجيب الفلسطيني، للانتقاد من داخل حكومته.

ووفقًا لموقع "آسيا تايمز" الإخباري، يبدو أن عملية التحويل، التي أجازتها إسرائيل هي جزء من المفاوضات التي من شأنها إنهاء الاحتجاجات المتواصلة والعنيفة التي تقوم بها حماس على طول الحدود في مقابل قيام إسرائيل بتخفيف الحصار على قطاع غزة.

وتعد هذه أولى تصريحاته بشأن القضية منذ سمحت إسرائيل بنقل الأموال إلى القطاع، والتي جاءت في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال نتنياهو، في إشارة إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة وتدهور الأوضاع المعيشية في المنطقة: "أفعل ما بوسعي، بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، لاستعادة الهدوء في المجتمعات الجنوبية ولكن أيضا لمنع حدوث أزمة إنسانية".

وأضاف أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يؤيدون هذه الخطوة وأن الوزراء في المجلس الأمني يوافقون عليها، مؤكدًا 'لقد أجرينا مناقشات جادة، أعتقد أننا نتصرف بطريقة مسؤولة وحكيمة'.

وقال نتنياهو إن المسؤولين الأمنيين الاسرائيليين يؤيدون هذه الخطوة وأن الوزراء في المجلس الامني المصادق عليهم يوافقون عليها، وقال 'لقد أجرينا مناقشات جادة.. أعتقد أننا نتصرف بطريقة مسؤولة وحكيمة".

وجدير بالذكر أن قطر ضخت الجمعة، اموالًا لدفع رواتب موظفي حكومة حماس، وتأتي هذه الأموال ضمن منحة قطرية تقدر بنحو 150 مليون دولار، خصص 60 مليونًا منها لتمويل ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، فيما تم تخصيص 90 مليونًا يدفع على ستة أشهر بمعدل 15 مليونًا شهريا على ثلاث دفعات خمسة منها لموظفي حكومة حماس، ومثلها لخمسين ألف أسرة فقيرة ، وخمسة ملايين أخرى لخصص لخلق فرص عمل للخريجين والعمال العاطلين من العمل.
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