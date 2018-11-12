وزير قطاع الأعمال: نعمل من منظور مختلف يقوم على الشراكة مع المطور

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات القطاع تعمل حاليًّا من خلال منظور مختلف يقوم على الشراكة مع المطور، وليس فقط المطور العقاري، ولكن تطوير وريادة الأعمال؛ مشيرًا إلى أن دور المطور يختلف عن المستثمر؛ حيث إن المطور هو من لديه الفكرة وغالبًا ما تكون فكرة جديدة، ولها إضافة وتساهم في سد فجوة وفراغ موجود بالسوق.





جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص»، بحضور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية نائبًا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.





وأضاف توفيق، أن أي شركة لها عمرٌ افتراضيٌ تحقق خلالها الأرباح والنجاحات، وفي نهاية هذه الفترة عندما تصل إلى القمة تبدأ الأرباح في التراجع، وهى المرحلة التي تتطلب دخول المطور بفكرة جديدة بأنشطة جديدة حتى تبدأ الشركة في الصعود مرة أخرى، وهو ما ينطبق على القطاعين العام والخاص.









وأكد توفيق، أن قطاع الأعمال العام سيأتي عليه الوقت للتخارج من شركة ما وإتاحة الفرصة للمطورين من القطاع الخاص للدخول، والاستفادة من هذا التمويل في تطوير شركة أخرى بقطاع الأعمال أو تأسيس شركة جديدة.



