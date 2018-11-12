الحبس 6 أشهر لـ عاملين قتلا لصا أثناء سرقته توك توك في دار السلام

عاقبت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح، عاملين بالحبس 6 أشهر، لاتهامهما بقتل عاطل، أثناء محاولته سرقة مركبة بخارية "توك توك" بدائرة قسم شرطة دار السلام.





وكان المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أحال القضية رقم 1529 لسنة 2018 جنايات دار السلام، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من محمد هدية عبد الحفيظ بخيت، عامل بمخبز 25 سنة، ومحمد سيد رياض سيد وشهرته حورس، عامل، 93 سنة، لقيامهم بضرب المجنى عليه حمد رشيدى محمود متولى، عمدًا بأن كالا له عدة ضربات بعصى شوم محدثين به إصابات برأسه، ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن ذلك أفضى إلى موته، وذلك عقب قيامهما باعتراضه على سرقة مركبة بخارية "توك توك" من أسفل منزلهما بدائرة قسم شرطة دار السلام.



