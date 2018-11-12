ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الحبس 6 أشهر لـ عاملين قتلا لصا أثناء سرقته توك توك في دار السلام

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
صورة أرشيفية - محكمة
صورة أرشيفية - محكمة
اسلام مقلد
عاقبت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح، عاملين بالحبس 6 أشهر، لاتهامهما بقتل عاطل، أثناء محاولته سرقة مركبة بخارية "توك توك" بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكان المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أحال القضية رقم 1529 لسنة 2018 جنايات دار السلام، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من محمد هدية عبد الحفيظ بخيت، عامل بمخبز 25 سنة، ومحمد سيد رياض سيد وشهرته حورس، عامل، 93 سنة، لقيامهم بضرب المجنى عليه حمد رشيدى محمود متولى، عمدًا بأن كالا له عدة ضربات بعصى شوم محدثين به إصابات برأسه، ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن ذلك أفضى إلى موته، وذلك عقب قيامهما باعتراضه على سرقة مركبة بخارية "توك توك" من أسفل منزلهما بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكشفت تحريات المباحث صحة قيام المجنى عليه بمحاولة سرقة المركبة البخارية، وقيام المتهمين باعتراضه والتعدى عليه بعصى خشبية لمنعه من إكمال جريمته، حتى فارق الحياة عقب نقله للمستشفى بعد ذهابه لمنزله وأوصلته زوجته، التى نقلته للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية بعد الواقعة بساعات.
loading...

ترشيحاتنا

طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالشيوكولاتة

العثور على جثة طالب جامعي مذبوحًا في الزراعات بالشرقية

تعرف على خطة مدير فني الزمالك خلال فترة التوقف

شاهد.. الصورة الأولى لشهداء غزة بعد القصف

7 خطوات سحرية لقلى الباذنجان بدون امتصاص الزيت

فايننشال تايمز: العقوبات الأمريكية على إيران تقضي على قطر

تألق بنزيما ودرس سيتين لبرشلونة يتصدران أغلفة الصحف الإسبانية

مدير الكرة بالمصري: حققنا نتيجة مرضية بالتعادل مع وادي دجلة

شاهد.. فيلم وثائقي يرصد قصة كفاح رجل الصناعة محمد أبو العينين

نجوم أجانب فى أفلام مصرية.. ومصريون بأعمال عالمية .. محمد كريم يشارك نيكولاس كيدج .. وخالد أرغينتش يصارع أمير كرارة فى كازابلانكا.. عمرو واكد يدهش الجميع فى الخارج بعد فيلم لوسى

13 مرضا يكشف عنها لون لسانك عليك البدء في العلاج سريعا

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

فيديو

السيسي يوجه بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات يتصدر نشرة صباح البلد
رئيس العالمية لريادة الأعمال: مصر تمر بتحول اقتصادي كبير..فيديو
شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟