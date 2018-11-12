بيكيه يبرأ نفسه من مشكلة دفاع برشلونة

برأ جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، نفسه من المشكلة الدفاعية التي يعاني منها البارسا، مؤكدًا أنها مشكلة جماعية وليست فردية.



وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمس، الأحد، أمام فريق ريال بيتيس بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة االثانية عشر من بطولة الدوري الدوري الإسباني.



وقال بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نعرف أننا نعاني من مشكلة، لسنوات عديدة لم نستقبل مثل هذا العدد من الأهداف".



تابع: "نحن نعرف المشكلة التي نواجهها وهي ليست مشكلة فردية بل مشكلة جماعية، يجب علينا التركيز ومواصلة العمل".



أضاف: "لعبنا مباراة أمام فريق يهاجم بشراسة، وهذا عرضنا لخطورة كثيرة، حاليًا تواجهنا صعوبات في الفوز على فرق تبدو صغيرة نظريا، ولكن أرى أن هذا على فترات وليس على مدار الموسم مثلما حدث معنا".



وأتم حديثه قائلًا: "يجب على جمهور البارسا الاطمئنان بشأن حسم اللقب، نحن في الصدارة ولكن أداء المنافسين ارتفع بعد التعاقد مع لاعبين أفضل، لم يعد من الممكن أن نحصل على 100 نقطة هذا الموسم".