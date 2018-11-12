لوفتهانزا تحتفل بمرور 60 عاما على وصول أول رحلاتها لمصر

تحتفل الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" ، اليوم الإثنين، فى أحد فنادق القاهرة، بمرور 60 عاما على وصول أولى رحلاتها لمطار القاهرة الدولى، وذلك بحضور فرانك فان دين ستين، مدير أول المبيعات فى المجموعة لأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، ويان نوتر، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.



جدير بالذكر، أن مطار مرسى علم، استقبل خلال الأيام الماضية، أول رحلة قادمة من ميونخ دشنتها الخطوط الألمانية وعلي متنها عدة مجموعات سياحية في خط طيران مباشر يربط بين ميونخ بمرسي علم وذلك في إطار خطة تنشيط حركة الطيران والسياحة بين ألمانيا ومصر.



ووصلت الطائرة وعلى متنها ١٩٦ سائحا وتم استقبال الطائرة برش الماء عليها احتفالًا بالتشغيل وباعتبارها أولى الرحلات وصولًا إلى المطار كما هو متعارف عليه في قطاع الطيران، وحرص عدد من قيادات المطار على استقبال المسافرين بالورود حيث كان في استقبال الوفود السياحة اللواء طارق زاده مدير عام مطار مرسى علم وهشام القشاط نائب مدير المطار وخالد علي مدير محطات الخطوط الالمانية بمصر ومدير العمليات حسام عبد الفتاح ومن مكتب لوفتهانزا أحمد بكر مدير العمليات وشريف عبد الفتاح مدير التسويق وشريف منصور مدير السلامة ونبيل حشيش مدير عمليات الخطوط الألمانية وغادرت الرحلة وعلي متنها ١٨٢ سائحا.



ومن المقرر أن تنظم الخطوط الالمانية ٣ رحلات أسبوعية من ميونخ إلى مرسى علم كما تنظم ٣ رحلات أسبوعية من ميونخ إلى الغردقة لتنشيط الحركة السياحية القادمة من ألمانيا وبذلك تزيد لوفتهانزا لرحلاتها لمصر٤٠٪ لدعم الطلب من السوق الألماني على مصر.