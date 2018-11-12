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أخبار العالم

شاهد.. الصورة الأولى لشهداء غزة بعد القصف

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لشهداء القصف الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي راح ضحيته 7 شهداء حتى الآن، حيث تناولوا صورة لأربعة منهم مقدمين التعاز لأسرهم.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجا بعنوان #غزة_تحت_القصف، في عدد من الدول العربية، عقب ما شهده جنوب قطاع غزة أمس وبالتحديد شرق مدينة خان يونس من قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي راح ضحيتها 4 شهداء و6 مصابين.

وانتفض نشطاء تويتر بالسعودية ومصر والكويت، منددين بالهجوم عبر الهاشتاج، مطالبين الحكام العرب بالتحرك واتخاذ الموقف ضد هذا العنف.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن غارة، مساء أمس الأحد، على جنوب قطاع غزة، حيث استهدفت الغارة شرق مدينة خان يونس والتي تسبب في إصابة 6 وسقوط 4 شهداء.
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