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فن

ياسمين صبري تكشف عن رأيها في حمو بيكا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:48 م
صدى البلد
نورا نبيل
تفاعلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا مع جمهورها من خلال حسابها الخاص على إنستجرام، وردت على عدد كبير من اسئلتهم، وكان من ضمنها رأيها في حمو بيكا، ولكنها سخرت من هذا السؤال وعلقت قائلة: "هي وصلت لحمو بيكا.. لا تعليق".

وكان حمو بيكا تعاقد مؤخرًا مع السبكي لخوض تجربة التمثيل مما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بينما نجحت نقابة المهن الموسيقية فى وقف عدد من الحفلات التي تعاقد عليها حمو بيكا.
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