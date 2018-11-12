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اقتصاد

محمد قاسم : 480 مليون دولار حجم صادرات الملابس الجاهزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقا، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة استفادت من الدخول للسوق الأمريكي من خلال اتفاقية الكويز، لافتا إلى أنه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 14%، لتسجل 480 مليون دولار مقابل 413 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن صادرات الملابس الجاهزة بالكويز تستحوذ على 95% من إجمالي صادرات القطاع، مشيرا إلى أن صادرات الملابس ارتفعت بنسبة 12% خلال شهر سبتمبر 2018 من خلال الكويز إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يؤكد استفادة القطاع من الاتفاقية.

ولفت إلى أن مصر لديها قدرة على مضاعفة الصادرات ضمن الاتفاقية كل عامين، بشرط قدرة القطاع الصناعي المحلي على التوسع وادخال حلقات إنتاج جديدة وجذب استثمارات أجنبية في مرحلتي الصباغة والتجهيز.

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