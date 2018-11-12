انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة بنها.. شاهد

انطلقت اليوم جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة بنها، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها فى التاسعة صباحا لاستقبال الطلاب لاختيار ممثليهم فى الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة أن الانتخابات تجرى فى كليات "هندسة شبرا وهندسة بنها والزراعة والطب والعلوم والآداب والتجارة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والتمريض"، بينما حسمت الجولة الاولى بالتزكية فى 5 كليات وهى "التربية الرياضية والطب البيطرى والحقوق والتربية والحاسبات".



وأشار الكحيلى الى انتظام عملية التصويت داخل اللجان وتوفير الصناديق الزجاجية والحبر الفسفورى داخل اللجان مع تواجد احد الاساتذة ومسئولى رعاية الشباب داخل كل فرقة لمتابعة الانتخابات على مستوى كليات الجامعة.



وكان الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور خالد عيسوى منسق الأنشطة الطلابية قد قاما بجولة تفقدية لمتابعة الانتخابات بعدد من كليات الجامعة والاطمئنان على سيرها.



وأكد الدكتور المغربى على ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحون، مشيرا الى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة.



وأضاف المغربي أن الانتخابات الطلابية لا بد أن تستند الى قيم أخلاقية وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن 930 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية بجامعة بنها.