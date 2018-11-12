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نجوم خسروا شعبيتهم رغم جمال صوتهم.. سعد لمجرد بسبب اغتصاب فرنسية.. قضية آداب تمنع فلة الجزائرية من دخول مصر.. وحذف تتر لدينا أقوال أخرى بصوت فضل شاكر لدعمه الإرهاب

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:58 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
شروق إبراهيم
  • المحكمة العسكرية اللبنانية تقضي بحبس فضل شاكر 15 عاما لدعمه الإرهاب
  • منع فلة الجزائرية من دخول مصر بسبب قضية آداب



الصوت وحده لا يكفي لاستمرار نجومية الفنان، فقد يتسبب موقف أو تصرف معين في ضياع كل ما يمتلكه من شهرة ومجد، ففي لحظة يخسر الفنان محبيه ويتحول جمهوره لعدوه الأول بسبب تصرف غير مسئول أو فكر متطرف.

ويعد الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث المطربين الذين خسروا شعبيتهم في الآونة الأخيرة بعد حبسه بسبب تهمة اغتصاب فتاة فرنسية من أصول مغربية، وهي القضية الثانية التي واجهها لمجرد بعد قضيته الأولى التي استمرت قرابة عام.

وكانت أول ضريبة الخسائر التي واجهها لمجرد هو حذف اسمه من جوائز الموسيقي الأفريقية "أفريما".

أما الفنان اللبناني فضل شاكر فقد دفع الثمن أيضا، بعد أن عبر عدد من أبناء الوسط الفني وجمهوره في الوطن العربي عن عدم ترحيبه بعودته للغناء بعد قيامه بغناء تتر مسلسل "لدينا اقوال اخرى" للنجمة يسرا، وهو ما دفع شركة العدل جروب لحذف الأغنية.

وطالب جمهور فضل بعدم العودة للغناء مجددًا بعدما وصفه بالحرام وانضمامه إلى جماعة أحمد الأسير واتهامه بقتل عدد من أفراد الجيش اللبناني.

وقضت المحكمة العسكرية اللبنانية بحكم 15 عاما لفضل شاكر، ورغم نفي الفنان اللبناني أنه قتل أحد أو لوث يده بدم الجيش اللبناني، لكن شعبيته تراجعت بشدة بعدما كان من أهم مطربي لبنان.

ومن أبرز الفنانين أيضا، فلة الجزائرية التي تعيش صراعا بين الاعتزال والعدول عن القرار بين حين والآخر، ورغم أنها من أقوى الأصوات الجزائرية إلا أنها كانت دائما صوت أزماتها يعلو فوق صوت اغانيها.

ففي عام 1996 حكم على فلة حضوريا بالحبس ثلاث سنوات، وتم ترحيلها من مصر ووضع اسمها ضمن الممنوعين من دخول البلاد لتورطها في قضية "آداب".

وكانت فلة تم ترحيلها من مصر في 2011 حيث كانت في طريقها للقاهرة من أجل المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية رغم حصولها على التأشيرة دون الكشف عن السبب الرئيسي وراء ذلك.

وفي شهر مارس الماضي، بكت فلة على الهواء معلنة قرار اعتزالها، لافتة إلى أنه يعود هذا القرار إلى المشاكل الفنية المظلمة التي تعيشها بصفة شخصية.
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