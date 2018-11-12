التضامن تطلق مسابقة بين شباب 408 نوادي لتطوير العمل المؤسسي



أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى فاعليات تصفيات القطاعات لدوري الاندية الاجتماعية والثقافية للشباب تحت شعار شباب مبدع..ومبتكر



وصرحت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن هذه المسابقة والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية والتي تبلغ 408 نوادي منتشرة علي مستوي الجمهورية تهدف إلى العمل على تطوير العمل الشبابي المؤسسي.



وقد وصل عدد من شارك في أعمال التصفيات لدوري الأندية من الشباب ما يقرب من ١٥٠٠ شاب وفتاة من شباب الاندية الاجتماعية والثقافية على كافة محافظات الجمهورية لتشجيع وتنمية قدرات المبدعين في مختلف الأنشطة الشبابية ، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع، وتهدف المسابقة إلى جذب الشباب للأندية لتصبح مركزا لإبداعاتهم في مختلف المجالات .



وأضافت إن تصفيات فعاليات دورى الأندية الاجتماعية مستمرة حتي 3 من ديسمبر والتى بدأت من أول نوفمبر الجاري لتنشيط روح المنافسة بين الأعضاء من خلال وضع إطار عام تتبارى من خلاله الأندية الاجتماعية بأسلوب منظم.



وبعد انتهاء التصفيات والتصعيد وتحديد المراكز الاولي سيتم اقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالانشطة بالمراكز الاولي .



وذكرت مني الشبراوي مدير عام الأندية أن شعار شباب مبدع..ومبتكر هو الشعار العام لدي كافة الفاعليات للاندية لهذا العام وتعد الفاعليات فرصه لفتح الأفاق أمام المبدعين والموهبين من الشباب في الفئة العمرية من ١٥_٣٥سنة في مختلف المجالات للوصول الي الاندماج المجتمعي داخل المجتمع المحلي



و تتسم مسابقات هذا العام بإتاحة الفرصة لدي الشباب للإبداع بشكل إبتكاري وغير تقليدي في الأعمال الفنية من نشاطات ثقافية وتضم شعر وزجل والقصة القصيرة والمسابقات الفنية والتي تضم الغناء الفردي والجماعي والمسرح والفنون الشعبية والخط العربي والنشاط الرياضي من كرة قدم وتنس طاولة وشطرنج ورسم وتصوير فوتوغرافي ونحت ، كما تشمل الأنشطة التي يتباري فيها الشباب من كافة المحافظات بث رسائل توعوية للتجمعات الشبابية حول قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والفكر المتطرف والعنف بكافة اشكاله والزيادة السكانية ومخاطر الإدمان من خلال مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الادمان.



وأكدت مني الشبراوي حرص إدارة الأندية علي تنمية شباب الصعيد حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من نوفمبر للتوعية والتدريب بريادة الاعمال والتدريب عليها في ضوء تاهيل الشباب لسوق العمل بمحافظات قنا والاقصر واسوان وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف و الوادي الجديد حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولي في عدد ١٢محافظة واستفاد منها اكتر من ١٢٠٠شاب وفتاة ،ويعقب ذلك اتاحة الفرصة للحصول علي مشروعات صغيرة من برامج ومشروعات الوزارة المتاحة للشباب مثل برنامج فرصة وبنك ناصر والاسر المنتجة ومشروعات تنمية المرأة.

