فتح طريق مطروح - سيوة بعد رفع آثار تصادم أتوبيس وسيارة نقل.. صور

قامت إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح، برفع حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل، من الطريق وإعادة فتح الطريق أمام السيارات بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 9 آخرين.



ووقع صباح اليوم حادث اصطدام اتوبيس ركاب تابع لشركة غرب الدلتا وسيارة نقل محملة بالملح وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم سيدة وأصيب 19 آخرين.



وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.