الرفاعي مبارك: لأول مرة تطبيق ميكنة الامتحان بـ تجارة طنطا

أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه لأول مرة تطبق ميكنة الامتحانات بالجامعة؛ حيث أدى 700 من الطلاب بكلية التجارة "لغة إنجليزية" امتحان مادة مراجعة الحسابات التي يقوم بتدريسها لطلاب الفرقة الرابعة.



وأشاد الدكتور الرفاعي بالمزايا العديدة التي يحققها الامتحان "أون لاين" للطلاب حيث يتيح للطالب معرفة نتيجة الامتحان فور تصحيحه إلكترونيًا.

