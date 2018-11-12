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برلمان

وزير التجارة : 5 آلاف مصنع متعثر في مصر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:48 م
وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة عمرو نصار
ماجدة بدوى و محمود فايد
قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في أول لقاء له مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "أنا راجل مش سياسي".

وأضاف الوزير في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لاستعراض خطة عمل الوزارة في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الجاري أمام البرلمان: لا أحب كلمة لجنة، وإنما أفضل كلمة فريق عمل، فحينما كنت في القطاع الخاص، كنا حين نرغب في تعطيل عمل ما نشكل له لجنة.

وردًا على عدة مداخلات من نواب اللجنة في الاجتماع، تطالب الوزير بعرض خطة تفصيلية حول برامج عمل الوزارة، بالنسب والأرقام، قال نصار مبتسمًا: "ابتديت أتخض".

وأضاف: "أنا راجل مش سياسي"، وواصل مخاطبًا النواب: "احنا لما كنا في المجال الصناعي كنتوا انتوا الحماية لينا.. قد أكون مش سياسي.. مش واخد على الطريقة دي.. بحاول أقرب لكم".

وشهد الاجتماع ورود اتصال هاتفي للوزير من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث استأذن نصار النواب وهو فوق المنصة، ليجيب الهاتف لدقائق قليلة خارج القاعة، قائلًا: "أستأذنكم.. تليفون من دولة رئيس الوزراء"، مشير إلى أن إن عدم الخبرة أحد أبرز أسباب المصانع المتعثرة، وهناك من بين أصحاب المصانع من بادر بإقامة مصنع، دون سابق خبرة، بناء على مشورة من أحد، فباشر نشاطًا بلا جدوى».

وأوضح: نقسم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات، أبرزها القائمة دون سابق خبرة لصاحبها، أو اللي عامل مصنع غلط، وزاد نصار:بعض أصحاب المصانع لديهم طاقة كبيرة جدا، ولا يريدون التصنيع للغير، ويريدون الحصول على دعم، في حين أن لدينا طلبات عديدة لمستثمرين يرغبون في دخول مجال الصناعة والتصنيع لدى الغير.قائلا:" عدد المصانع المتعثرة يبلغ نحو 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع في مصر".
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