فائز بـ تحدي القراءة العربي يكشف تفاصيل مشاركته بالمسابقة.. ويؤكد: اختبرت في 16 ألف صفحة.. الأسئلة كانت سهلة.. أحب الأدب.. ومثلي الأعلى هو شيخ الأزهر

الطالب الأزهري منفتح على كل المجالات وشيخ الأزهر ساندني

أتممت حفظ القرآن الكريم وتفسيره في سن صغير

مجموع صفحات الكتب التى شاركت بها فى المسابقة تزيد عن 16 ألف صفحة

حصلت على خبرات من هذه المسابقة أكثر من الخبرات التي أخدتها فى عمري كله





تحدث الطالب، خليل أمين إبراهيم بيومي، من مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، والذي يدرس فى الصف الثاني الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية عن كواليس مشاركته فى مسابقة تحدي القراءة العربي بدولة الإمارات، وفوزه بالمركز الرابع.وقال أمين لـ"صدى البلد"، إنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو صغير وذلك بالتفسير وحصوله على إجازات فى القرآن وبعض المتون العلمية، مضيفا أنه اشترك فى مسابقة تحدى القراءة العام الماضي وتزامن مع مشاركته فى مسابقة الملتقى الفكرى وحصل على المركز الثانى على الجمهورية ولم يتمكن من حضور اختبارات مسابقة تحدي القراءة.وأشار إلى أنه اشترك فى المسابقة العام الحالى بناءا على ترشيح أساتذة فى معهد العلوم الإسلامية، منوها أن أهم شىء فى المسابقة هو تنوع المجالات ولذا فقد شارك فيها بعشر مجالات وهى كل المجالات فى المسابقة قائلا: "كنت بروح للدكاترة فى المعهد عشان يشرحولى الكتب اللى دخلت بيها المسابقة وكانوا بيقترحوا عليا كتب أخرى".وأوضح أن مجموع صفحات الكتب التى شارك بها فى المسابقة تزيد عن 16 ألف صفحة تم قرائتها قراءة معرفية ومناقشتها مع متخصصين وبعض الكتب تم عمل أبحاث عنها، منوها أنه اجتاز اختبارات المسابقة فى مصر وحصل على المركز الأول على الأزهر ووصل إلى التصفيات النهائية بالإمارات.وأشار إلى أن اختبارات دبى كانت سهلة فى الشفوى والتحريري وأجبتها كلها وحصلت على المركز الرابع.وكشف أمين، على أجمل شىء فى المسابقة وهو تنوع الجنسيات فى المشاركة فى المسابقة حيث يتجاور الجميع ويأكلون ويعيشون مع بعضهم على مائدة واحدة وهى العلم، قائلا: "أخذت خبرات فى المسابقة أكتر من اللى خدتها فى العمر كله المسابقة خلتنى أقابل ناس شبهى وتخلينى اتنشط وأبذل مجهود وأخاف من السقوط".وأوضح أن معهد العلوم الإسلامية كان يتعاون معه كثيرا ويوفر له الكتب التى يحتاجها بالإضافة إلى تعاون أساتذة المعهد فى شرح ما يصعب عليه فهمه.وتابع: الإمام الأكبر حفزنى فى المشاركة وكان شرف لي أن يتحدث معى شيخ الأزهر قبل الذهاب للمسابقة فى الإمارات ورغم أننى لم أحصل على المركز الأول إلا أنى فزت بالكثير من الخبرات.وأكد أنه يحب مجالات الأدب وأى مجال يكتب بأسلوب أدبي ولا يكره مجال معين، منوها أن أبرز الكتب التى شارك بها فى المسابقة هى (المخ ذكر أم أنثى، شخصية مصر، وحى القلم، الكيمياء عند العرب، الإسلام بين الشرق والغرب، اطات المنطقية، حضارة العرب، طوق الحمامة، إلى ولدى).وتابع: رغم أننى أزهرى إلا أن الكتب الدينية التى شاركت بها فى المسابقة هى خمسة فقط والباقى كتب علمية ومجالات مختلفة، لأثبت أن الأزهري منفتح فى كافة العلوم والمجالات.كما تحدث الطالب الأزهري ، عن طبيعة أسئلة الاختبارات فى المسابقة، منوها أنها تحيط بالكتاب بشكل كامل مثل من الكاتب ولماذا كتب الكاتب الكتاب وما الدليل على ذلك واعرض الكتاب، وماذا تنقد منه، والأفكار الرئيسية فيه، والأقسام الكبرى والصغرى، وغيرها".وأكد أن مثله الأعلى هو شيخ الأزهر لأننى مهتم بفكرة الإسلام فأرى فيه طموحى وهو تحقيق السلام، وكتب فيه قصيدة شعرية يقول فى مطلعها (إذا القلب يوما أحب السلام فسوف يحب سمو الإمام).وأختتم بقوله :"المسابقة غيرت طموحى، فكنت عايز اكون عالم فى الأزهر ولما شفت ثقافات الخارج أتمنى أن أكون مبعوث للأزهر فى الخارج لأننى قوى فى اللغة الإنجليزية".