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حوادث

حارس عقار ينهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالإسكندرية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:46 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
أقدم حارس عقار يبلغ من العمر 67 عاما على الانتحار بواسطة مشنقة أعدها بجوار الغرفة سكنه بالعقار الذي يعمل به بمنطقة العطارين، وسط الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسيه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين من إدارة شرطة النجدة بوجود شخص منتحرا بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو "ي ب ا"، 67 عاما، حارس العقار محل البلاغ بسطح ذات العقار مسجاة على ظهرها وملفوف حول رقبته كابل "دش" مُثبت طرفه الآخر بماسورة مياه بالسطح بجوار الغرفة سكنه.

بسؤال نجليه كل من "ب ي ب"، 27 عاما، ربة منزل، و"ك ي ب"، 29 عاما، عامل، مقيمان بذات العنوان، قالا إن والدهما المذكور كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من حالة اكتئاب نفسي مما دفعه للانتحار، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاته.

وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6195 / 2018 إداري قسم شرطة العطارين لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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