وزير قطاع الأعمال: خطط لتطوير ٢٦ شركة خاسرة

عرض وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق أمام لجنة الصناعة بالبرلمان، خريطة الشركات الرابحة والخاسرة، مشيرا إلى وجود ٢١٥ ألف عامل بالشركات وهناك ٤٨ شركة تحقق خسائر، وبعض الشركات الأخرى حققت أرباحا تصل إلى ٤ مليارات جنيه.



وقال توفيق إن هناك ٢٦ شركة تصل خسارتها إلى ٩٠ ٪‏، كاشفا أنه عقد اجتماعا مع الشركات القابضة وجمع مجالس الإدارات لوضع حلول للشركات الخاسرة، مشيرا إلى أن هناك دراسة وافية عن القطاع والشركات الأكثر خسارة بهدف معرفة نقاط الضعف داخل هذه الشركات.



وأوضح أن هناك خططا وافية لـ٢٦ شركة خاسرة وإعادة هيكلة لبعض القطاعات، قائلا: "هناك الشركات تحقق خسائر وأخرى تحقق أرباحا أقل من قيمتها".



وأضاف أنه جار حصر الأصول لتسديد المديونيات وهناك ديون بالمليارات للكهرباء والغاز، موضحا أن هناك تكنولوجيا جديدة تحترم البيئة بالنسبة لشركة دلتا الصلب في إطار تطوير الصناعة الملوثة للبيئة.



وقال إن هناك شركات تحقق أرباحا جيدة ولديها كفاءة عالية، مؤكدا أنه يتم طرح نسب من الشركات للقطاع الخاص من خلال البورصة وطرحها للأفراد.