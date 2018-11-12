ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
مروة فاضل
بدأت اليوم الاثنين، فعاليات ندوة للوقوف على آخر مستجدات سد النهضة والتي ينظمها قطاع البيئة وخدمة المجتمع بجامعة المنوفية.

ويحاضر بالندوة التي تأتي بعنوان "الأمن المائي وتطورات سد النهضة" كلا من الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، والدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية والعديد من قيادات الجامعة والطلاب.
بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور
بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور
بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور
بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور
بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية توضح سبب إصدار قانون المرور الجديد.. فيديو

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

السياح الروس يوجهون ضربة جديدة لتركيا بسبب مصر

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ12

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

شاهد.. تشييع جنازة طفلين اختطفهما تنظيم داعش بسوريا

حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

التجارة: لا يجوز لمصر إرجاء إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك

فايننشال تايمز: العقوبات الأمريكية على إيران تقضي على قطر

ميدو يهاجم شناوي الأهلي ويختار الأفضل لحراسة مرمى المنتخب

تعرف على مقادير أقراص الحمصية مع الشيف هالة فهمي

مواجهة قوية بين مصر المقاصة وبيراميدز بالدورى الممتاز..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

فيديو

ماذا قال نجوم الفن عن الساحر فى ذكرى وفاته.. فيديو
شاهد.. رسالة الفنان محمد محمود عبدالعزيز في الذكرى الثانية لوفاة الساحر
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار خلال الأسبوع الجاري..فيديو
عفت جوهر: خطة 2030 تهدف للترغيب في التعليم الفني.. فيديو
الزراعة: استنباط محاصيل زراعية موفرة فى استخدام المياه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟