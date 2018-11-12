بدء فعاليات ندوة سد النهضة بجامعة المنوفية.. صور

بدأت اليوم الاثنين، فعاليات ندوة للوقوف على آخر مستجدات سد النهضة والتي ينظمها قطاع البيئة وخدمة المجتمع بجامعة المنوفية.



ويحاضر بالندوة التي تأتي بعنوان "الأمن المائي وتطورات سد النهضة" كلا من الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، والدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة.



يأتي ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية والعديد من قيادات الجامعة والطلاب.

