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ديني

أمين الفتوى يوضح معنى قوامة الزوج التي يفهمها الناس بشكل خاطئ

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد في مسألة الزواج أو مؤسسة الأسرة، ما يسمي بالسطوة.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج أوحالنا" المذاع على فضائية "الناس"، إن الله سبحانه وتعالى يقصد بقوله في القرآن الكريم " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ" أن الرجال قوامون على النساء في إدارة شؤن البيت غالبا في الامور الكبيرة، لافتا إلى أن التفضيل الذي ذكر في هذه الآية ليس معناه التميز في الحسنات أو ما شابه.

وأوضح أمين الفتوى أن الرجل عليه دور التحمل والإنفاق والمرأة عليها دور التحمل، منوها بأن الزوج إذا تراجع عن هذه الأدوار المكلف بها، تقل قوامته.
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