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فن

فى ذكرى ميلاد نور الدمرداش.. توفي قبل استكمال تصوير هذا العمل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير نور الدمرداش، والد الإعلامى القدير معتز الدمرداش، وزوج الفنانة كريمة مختار، حيث يعد واحدًا من أهم المخرجين الذين أثروا فى الدراما المصرية فى بداياتها، وقدم عددا كبيرا من النجوم للمرة الأولى ومنهم محمود عبد العزيز وشيرين وعايدة رياض وغيرهم. 

ولعل من أبرز أعماله الفنية كليوباترا في خان الخليلى، الضحية، خيال المآتة ، هارب من الأيام ، لا تطفئ الشمس ، زينب مسلسل ، النساء يعترفن سرا ، أنف و3 عيون ،البركان ، محمد رسول الله ، زهرة و المجهول، الأب العادل .

كانت آخر أعماله الإخراجية مسلسل "السقوط في بئر سبع"، ولكنه لم يكمله لوفاته ، فاستكمله المخرج أحمد توفيق ورفض وضع اسمه على التترات تكريمًا لذكرى نور الدمرداش.
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