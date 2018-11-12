ورشة عمل حول قضاء الأسرة بحقوق المنوفية.. الخميس

تنظم العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ورشة عمل حول (قضاء الأسرة) من الناحية الموضوعية والاجرائية.



ياتي ذلك يوم الخميس المقبل 15 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.



وأشار الدكتور رضا العبد رئيس العيادة القانونية الى أن الورشة سيحاضر فيها المستشار أيمن محمد حسين رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا.