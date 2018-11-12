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حوادث

ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:52 م
المتهمة
المتهمة
كتب محمد الغزاوى
تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة العرب، التابع لمديرية أمن بورسعيد، برئاسة الرائد حسام رمضان، من ضبط موظفة بشركة شرق الدلتا استولت على ما يقرب من مليونى جنيه من أموال المواطنين.

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد قسم الأموال العام، تلقت العديد من بلاغات المواطنين لتعرضهم بالنصب والاحتيال من "ع . ك . ص" موظفة بشركة شرق الدلتا للنقل بدعوى الاستيلاء على أموال العاملين بنفس الشركة وفي مديرية التربية والتعليم بما يقدر بحوالي مليونى جنيه وأكثر.

وبالتحري عن المذكورة تبين أنها قد سبق الحكم عليها بالسجن 8 سنوات مع الشغل في بعض القضايا، وتنتظر حاليا أحكام أخرى في قضايا النصب والاحتيال.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة ومواجهتها بالبلاغات المحررة ضدها وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والسماع لأقوال المجني عليهم.
ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور
ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور
ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور
ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور
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