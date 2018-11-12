عفت جوهر: خطة 2030 تهدف للترغيب في التعليم الفني.. فيديو

أكد الدكتور عفت جوهر، مدير الإدارة العامة للتعليم الفندقي، أنه ضمن أهداف خطة مصر 2030 إعداد طالب قادر على المنافسة في الوصول إلى فرصة عمل في المجتمع المحلي والدولي، عن طريق إعداده مهاريًا ومعرفيا.
وأشار "جوهر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الاثنين، إلى أن المحاور التي تعمل عليها الخطة للتعليم الفني، هي الجودة والترغيب فيه والتنافسية.
ونوه "جوهر" إلى أن التنافسية تربط بدورها بين التعليم وسوق العمل، لافتا إلى أن الدراسة الفندقية كانت جزءا من التعليم التجاري ولكنه تم فصلها في 2014، ولكن التطبيق العملي للفصل كان بدايةً من 2018.