أسهم أوروبا ترتفع بدعم قوة النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفضل قوة شركات النفط، في حين انخفضت أسهم شركات التبغ بفعل مؤشرات جديدة على تشديد الهيئات التنظيمية القيود على السجائر بنكهة المنتول.



وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على انخفاض مع استمرار اهتزاز الثقة.



وقفز مؤشر قطاع النفط 1.8 بالمئة إثر ارتفاع أسعار النفط ما يزيد على 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، خفض الإمدادات في ديسمبر مع دراسة منتجين آخرين تخفيضات للإنتاج في 2019.



وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 1.8 بالمئة وسط صعود واسع النطاق للأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.



في المقابل انخفضت أسهم بريتش أمريكان توباكو ما يصل إلى 11 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2014، بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تخطط لفرض حظر على السجائر بنكهة المنتول.



وانخفضت أسهم امبريال براندز 3.4 بالمئة فقط حيث يقول المتعاملون إن بريتش أمريكان هي أكبر منكشف على السجائر بنكهة المنتول.



وواصلت نتائج الأعمال تحريك الأسهم على الرغم من تباطؤ تدفق إعلانات الأرباح مع اقتراب الموسم من نهايته.



وتذيلت سيمكورب للبرامج المالية المؤشر ستوكس، إذ انخفض سهم الشركة عشرة بالمئة بعد أن أظهرت نتائج أعمالها التي أُعلنت بعد إغلاق جلسة الجمعة انخفاض الأرباح.