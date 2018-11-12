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رياضة

حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:51 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
عمرو الحلوانى
أكد مصدر مسئول داخل الاتحاد الإفريقى " الكاف " عدم إيقاف باتريس كاتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشيرا إلى أنه لا توجد أى عقوبة جديدة عليه عقب انتهاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الكاف لم يصدر أى عقوبات تجاه المدير الفنى للأهلى فى الساعات القليلة الماضية نافيا كل ما يدار عن هذا الشأن.

وأضاف أن الكاف قام بتوبيخ المدير الفنى للأهلى فقط نتيجة وجوده فى مشهد قيام وليد أزارو مهاجم الفريق بتمزيق التيشرت الخاص به خلال مباراة الذهاب لنهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى والأمر انتهى بشكل تام .
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