حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

أكد مصدر مسئول داخل الاتحاد الإفريقى " الكاف " عدم إيقاف باتريس كاتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشيرا إلى أنه لا توجد أى عقوبة جديدة عليه عقب انتهاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا .





وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الكاف لم يصدر أى عقوبات تجاه المدير الفنى للأهلى فى الساعات القليلة الماضية نافيا كل ما يدار عن هذا الشأن.



