مقتل فرد أمن بشركة مقاولات قاوم عصابة سرقة سقالات بمحور روض الفرج

تمكنت الاجهزة الامنية ، من ضبط مرتكبى واقعة إطلاق عيار نارى، ومقتل أحد الأشخاص بالساحل، وسرقة كمية من القطع الحديدية "سقالات" بموقع تحت الإنشاء.



تبلغ لقسم شرطة الساحل من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية، ومتوفى بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج "تحت الإنشاء" بشارع كورنيش النيل، أمام عمارات أغاخان بدائرة القسم.



بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المدعو محمد ع. إ- مشرف أمن بالشركة، ومقيم بالشرقية، والذى قرر بأنه حال تواجده وزميله المدعو إبراهيم ع. ع- سن 48، فرد أمن إدارى بذات الموقع، ومقيم بالقليوبية "توفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى" بمحل عملهما بموقع الشركة، شاهدا سيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص, وقيامهم بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، فقاما بإعتراضهم بإلقاء بعض الحجارة على السيارة، مما أدى إلى تهشم زجاجها الأمامى فأطلق أحدهم عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاههما، نتج عن ذلك إصابة الثانى المنوه عنها، والتى أودت بحياته, ولاذوا بالفرار بالسيارة .



على الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها.. أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة، إبراهيم أ. م- سن 28، سبق إتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 2حكم حبس جزئى "سلاح أبيض, سرقة"، و عبدالرحمن- سن 21، ومقيم بذات العنوان "شقيق الأول"، و أيمن م. ح- سن 25 ، و محمد أ. ا- سن 37، سبق إتهامه فى 12 قضية "مخدرات"، و محمد ع. م- سن 28، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وعبداللطيف إ. ع- سن 31، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "خطف"- هارب.. وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، عدا المتهم السادس "جارى ضبطه" وبحوزة الأول سيارة " ميكروباص- بدون لوحات معدنية" ملك والد خطيبته، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم " الهارب " وإقر الأول بإتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة, وعقب إستيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" من الموقع فوجئوا بقيام المجنى عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم فأطلق الرابع عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثًا إصابة المجنى عليه، والتى أودت بحياته.. ولاذوا بالفرار، وأضاف بقيامه بإصلاح زجاج السيارة المهشم .. وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.



تم بإرشادهم ضبط القطع الحديدية المستولى عليها لدى عميلهم المدعو صابر خ. ش- سن 63، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والذى أقر بشرائها وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12مم، و8 طلقات لذات العيار" والمستخدم فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



