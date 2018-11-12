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حوادث

محافظ المنوفية السابق يرفض محامي المحكمة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:06 م
هشام عبدالباسط محافظ
هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق
ندي حمودة - أحمد مهدي
واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، محاكمة المتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

وفى بداية الجلسة وجه القاضى حديثه للمتهم الاول قائلا: "ياهشام المحكمة انتدبتلك محامى رأيك إيه؟" ورد المتهم: "ياريس انا اطلب من المحكمة ان المحامى الاصيل يترافع عنى وانا متمسك بكده".. فأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة .

وكانت المحكمة انتدبت محاميا الجلسة السابقة لعدم استعداد المحامى الاصيل للمرافعة.

يُحاكم في القضية إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية

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