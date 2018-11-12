خلي الإعاقة طاقة.. ندوة لأولياء أمور ذوي القدرات بالمنوفية..صور

نظم المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، ندوة بعنوان "خلي الإعاقة طاقة" لأولياء أمور الطلبة المعاقين بمدرسة التربية الفكرية بشبين الكوم وذلك لتوعية أولياء الأمور بكيفية الاستفادة من قدرات أبنائهم والعمل على دعم تلك القدرات الحقيقية التى حبا الله بها تلك الشريحة من المجتمع، وكذلك تحويل تلك الطاقات من طاقات معطلة إلى طاقات إنتاجية لتصبح قيمة مضافة فى المجتمع تمهيدًا للمشاركة فى تغيير الثقافة المجتمعيه تجاههم.



جاء ذلك برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة واشراف منى المليجى مقرر الفرع وحضور نادية الفرماوى عضو الفرع ومسؤول لجنة المرأة ذات الإعاقة.



وأشارت الفرماوى فى كلمتها إلى أهمية العمل على تغيير تلك الثقافة فى اطار اطلاق الرئيس السيسى لعام ٢٠١٨ عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المجتمع والبيئة المحيطه ليست هى الوحيدة المسؤولة عن تغيير الثقافة المجتمعية ولكن الاشخاص ذوي الاعاقة وذويهم جزء لا يتجزأ من التغيير.



وتم فتح باب النقاش مع أولياء الأمور والذى تعدى عددهم ٤٠ سيدة للوقوف على مدى مساعدة المجلس لهم فى حل بعض المشكلات المتعلقة بهم وتواصلهم مع عدد من الجهات التنفيذية المنوطة بذلك وكذلك الإجابة على العديد من الاستفسارات.