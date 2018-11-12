تفاصيل كلمة وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الصناعة بالبرلمان

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه في اعتقاد البعض أنه مسؤول عن المال العام كله، مضيفا: "أنا مسئول فقط عن قطاع الأعمال العام، لأن هناك وزارات أخرى مسؤولة عن القطاع العام وباقي المال العام".





وحول الشركات التى تتبعه في المال العام، أوضح هشام توفيق خلال اجتماع عقد في لجنة الصناعة بمجلس النواب: " لدينا ٨ شركات قابضة و١٢١ شركة ولدينا ٤٨ شركة وعدد العمالة بها ٢١٥ ألف عامل، كانت تحقق خسائر والرقم اختلف العام الجاري لكن مش هقول كام، وما تعانيه من خسائر حالية هى بسبب تراكمات بمرور الوقت وأرفض ذكر الأسباب لأنه موضوع يطول شرحه".





وأضاف: في الشركات العائلية أو شركات المال، لما بنفتح كشك ولا محل بقالة ونخسر بنشوف الأسباب ونحط فلوس لإنقاذ الموقف، أما قانون قطاع الأعمال بيقول لما بنخسر ٥٠٪ من رأس مال الشركة بنقف ونختار سحب باقي الفلوس أو نكمل، وأنا حضرت اجتماعات جمعيات عمومية كتبر لشركات وبتنتقد الجمعية العمومية الخسائر لكن الدكر في المساهمين يقول الشركة دي تتصفي، ورغم ضخ أموال فوق الخسائر لتعويضها لكن الفلوس اللي بتروح مبترجعش، ولدينا ٧٣ شركة كسبانه وبتوزع أرباح وصافي حقوقها وصل ٦٩ مليار جنيه".





وحول خطة الوزارة وفقًا لبرنامج رئيس الحكومة، قال وزير قطاع الأعمال إننا اخترنا الاستناد للعلم في معالجة مشاكل الشركات، متابعا: "قلنا نشتغل علي نص الشركات اللي بتخسر أي ٢٦ شركة هي اللي بتديني خسارة ٩٠%، وجمعت رؤساء الشركات وقلت لهم اشتغلوا معايا أنا مش جى ساحر وعايز أعرف الفرص والقوة والضعف داخل الشركات وقدموا دراسة لهذه الشركات وروحنا لبعض القطاعات التى يمكنها ان تكسب أكثر مما تكسب وعملنا علي عدة محاور الشركات التى تحقق مكاسب والشركات التى تحقق ارباح اقل من المتوقع وحصر المديونيات بالمليارات لشركات الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى".





وفيما يتعلق بانتقاد أوضاع الشركات حاليًا، برأ الوزير ساحته بقوله: "كثيرا من مصانعنا اتعملت أيام الخير وحاليا مش محتاجين المساحات الكبيرة للإنتاج في الأربعينات وضرب مثال بشركة طلخا لإنتاج الأسمدة وقرر بيع ١٠٠ فدان زيادة من اصل ٢٠٠ فدان حجم الشركة لعدم استغلالها بشكل جديد وتوفير أماكن للإسكان ، وقمنا بتمويل التطوير، أما الدلتا للصلب في التكنولوجيا اللي اتعملت بيها سنة ٤٠ أو ٥٠، ملوثة للبيئة واقتطعنا من مساحتها لتطوير التكنولوجيا التى تكون آمنة للبيئة".





وتابع توفيق: "سياسة الحكومة مش إننا نعمل مصنع حتى يموت، ممكن نعمل مصنع لغاية ما يكسب ونطلع منه وندخل في مصنع تانى وهو ما أشار له الرئيس عبدالفتاح السيسي في بنى سويف أثناء افتتاح مصنع اسمنت، فقال اننا ليه هنقعد في المصنع ده علي طول ممكن نطرحه في البورصة، ولذلك نحن نتحدث عن طرح ٣٠ الي ٤٠٪ في البورصة من شركات الحكومة وننشئ اخري، فلا يخفي على أحد أن خسائر الشركات لدينا بلغت العام الماضي ٦.٧ مليار جنيه"، على حد ذكر وزير قطاع الأعمال.





وأضاف: "يوجد شركات لدينا لها مثيل في القطاع الخاص لكن يتم تطويرها وهناك ناس ملتزمة في الإدارة ما وصل الإنتاج الي ١٥٠٪ من طاقتها وتكسب في قطاع الأمونيا ٣ مليار جنيه ونفس المصنع موجود عندنا بيخسر، لأنه لم يتعمل له صيانة كاملة بسبب عدم وجود تمويل حكومي، وقلنا اننا هنعمل عمرات للماكينات حتي لو اتكلفت ٢ أو ٣ مليار جنيه، وهنجيب استشاريين تعمل تطوير ومستعدين نصرف وهنصرف عشان نصلح الشركات والمصنع طاقته ٤٠٠ طن يوميا لكنه الان لا ينتج الا ٢٥٠ طن ونسعي لتحقيق انتاج ١٢٠٠ طن يوميا، واللي بيقول وزير قطاع الأعمال جي يصفي الشركات بقوله لأ احنا جايين ندعم البلد".



