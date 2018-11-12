التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الدولة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث أن هناك أكثر من 95% من حجم المشروعات في مصر صغيرة ومتوسطة.



وتابعت "السعيد" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أصدر قرار بتبعية جهاز المشروعات إلى مهامه الخاصة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء يضم مجموعة من الوزراء والخبراء والمتخصصين لإعطاء دفعة أكبر للقطاع.



وأوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من القطاع، توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، حيث إن الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير سبل الحياة الكريمة لشعبها.



