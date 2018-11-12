ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

قبول استئناف النيابة بإخلاء سبيل 8 أشخاص لتظاهرهم أمام التعليم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:09 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قبلت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، استئناف نيابة السيدة زينب الجزئية ، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها الفي جنيه لكل منهم، بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، وأمرت بتجديد حبس المتهمين . 

وقرر المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى وقت سابق ، إخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها الفا جنيه لكل منهم ،فى واقعة اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق. 
loading...

ترشيحاتنا

السياح الروس يوجهون ضربة جديدة لتركيا بسبب مصر

ضع معلقة من هذا الخليط تحت لسانك وشاهد ما يحدث

نقيب الممثلين لـ صدى البلد: لن نسمح لـ حمو بيكا بالتمثيل

فيديوجراف.. ذبحت زوجها وصنعت منه شوربة أطعمتها للأطفال

ننشر أسماء حاجزى الإعلان التاسع لشقق أكتوبر داخل الأولوية

حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي

إهانة على شرف الحرب العالمية الأولى.. ماكرون يعزف وصلة توبيخ لترامب أمام قادة العالم.. وصفه بـ الخائن والشيطان.. والأخير اكتفى بشكره..هل يقود رئيس فرنسا أوروبا أم يمارس لعبة سياسية

شاهد..مصر تضخ 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول والغاز

مدينة عربية بين العشر مدن الأفضل للعيش حول العالم

ميدو يؤدي مناسك العمرة ..صورة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار خلال الأسبوع الجاري..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

فيديو

التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو
البيئة: تجميع 90% من قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه..فيديو
شاهد.. عمليات البحث عن غارقين بالوحول في الأردن
رئيس وزراء تونس: الدولة تواصل حربها ضد الفساد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟