قبول استئناف النيابة بإخلاء سبيل 8 أشخاص لتظاهرهم أمام التعليم

قبلت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، استئناف نيابة السيدة زينب الجزئية ، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها الفي جنيه لكل منهم، بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، وأمرت بتجديد حبس المتهمين .



وقرر المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى وقت سابق ، إخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها الفا جنيه لكل منهم ،فى واقعة اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.