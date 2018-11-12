التخطيط: 99% من مشروعات القطاع الخاص صغيرة ومتوسطة.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة فى سبيل دعم التنمية فى عدة قطاعات بالتوازى مع النمو السكانى.



وأشارت "السعيد" خلال كلمتها بورشة العمل حول المشروعات، اليوم الإثنين، إلى أن 99% من القطاع الخاص عبارة عن مشروعات متناهية الصغر ومتوسطة، لافتًة إلى أن قضية الشمول المالى يجب الاهتمام بها فى ظل المنظومة المالية.



وأضافت "وزيرة التخطيط" الى أن قضية المياه فى أولويات الوزارة فى سبيل التنمية ورؤية مصر 2030، لافتًة إلى أن القطاع الخاص الذى يضم المشروعات يتميز بالمرونة مما يوفر فرص عمل لائقة للشباب.



